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20.07.2026 06:31:29
GWS Production AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
GWS Production AB hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 SEK erwirtschaftet worden.
GWS Production AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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