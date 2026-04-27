GWS Production AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GWS Production AB hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at