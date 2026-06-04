Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.06.2026 16:08:29
Gwynne Shotwell, Elon Musk’s No. 2 at SpaceX, Is the Company’s Steady Hand
Gwynne Shotwell, the president and chief operating officer, is the adult-in-the-room foil to Mr. Musk as SpaceX prepares for a blockbuster initial public offering.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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