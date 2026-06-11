BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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11.06.2026 20:06:00
Gwynne Shotwell is the ‘unsung hero’ of SpaceX as its blockbuster IPO launches
No “key man” risk here: Elon Musk’s No. 2 at SpaceX has driven it forward as a private company and now as it prepares to go public.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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