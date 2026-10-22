GX Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GX Acquisition A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat GX Acquisition A 5,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at