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22.10.2026 06:31:29
GX Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
GX Acquisition A hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat GX Acquisition A 5,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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