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01.10.2026 06:31:29
GX Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GX Acquisition A hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GX Acquisition A -0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 3,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GX Acquisition A 11,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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