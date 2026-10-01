GX Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GX Acquisition A hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte GX Acquisition A -0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 3,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GX Acquisition A 11,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at