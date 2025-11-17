GX Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GX Acquisition A präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat GX Acquisition A im vergangenen Quartal 5,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GX Acquisition A 9,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at