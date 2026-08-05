GXO Logistics Aktie
WKN DE: A3CU51 / ISIN: US36262G1013
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05.08.2026 22:30:00
GXO Logistics Fell Sharply Today, But a Turnaround Could Be Coming
GXO Logistics (NYSE: GXO) was spun off from XPO five years ago, but the business has disappointed investors during that time, and the stock has been essentially flat since going public.In the last year, CEO Patrick Kelleher has taken the helm and is repositioning the company for organic growth, rather than as a roll-up operator. Those efforts are showing results, but investors are still frustrated as the stock's 10% decline today shows after it reported second-quarter earnings yesterday.Let's take a look at the results before discussing GXO's prospects for a turnaround.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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06.08.26
|GNW-News: GXO veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: GXO Logistics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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07.05.26
|GNW-News: GXO gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt (dpa-AFX)
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04.05.26
|Ausblick: GXO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: GXO Logistics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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12.02.26
|GNW-News: GXO meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 (dpa-AFX)
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09.02.26
|Ausblick: GXO Logistics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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