GXO Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GXO Logistics äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GXO Logistics 3,59 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at