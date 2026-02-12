GXO Logistics präsentierte Quartalsergebnisse

GXO Logistics lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,91 Prozent auf 3,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahr hatte GXO Logistics 1,12 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 11,71 Milliarden USD im Vorjahr.

