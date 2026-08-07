GXO Logistics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GXO Logistics stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte GXO Logistics einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,30 Prozent auf 3,44 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at