GXO Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GXO Logistics hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat GXO Logistics 3,40 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at