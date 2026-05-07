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07.05.2026 06:31:29
GXO Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GXO Logistics lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte GXO Logistics -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat GXO Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 3,30 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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