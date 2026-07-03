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03.07.2026 06:00:24
Gymshark founder in talks to buy back stake from General Atlantic
34-year-old Ben Francis is seeking to cement his control over fitness brand after a rocky period for the businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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