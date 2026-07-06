Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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06.07.2026 20:33:12
Gymshark Founder Looks to Boost His Stake by Buying Back From General Atlantic
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