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10.08.2026 06:31:29
Gyre Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gyre Therapeutics stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent auf 29,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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