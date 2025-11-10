|
10.11.2025 06:31:29
Gyre Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gyre Therapeutics präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gyre Therapeutics einen Umsatz von 25,5 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
