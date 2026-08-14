Gyscoal Alloys: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gyscoal Alloys lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 97,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 572,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 289,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at