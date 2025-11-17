|
Gyscoal Alloys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Gyscoal Alloys hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 667,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 485,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
