Gyscoal Alloys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gyscoal Alloys lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Gyscoal Alloys im vergangenen Quartal 622,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gyscoal Alloys 414,6 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,150 INR gegenüber 0,610 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,08 Milliarden INR gegenüber 1,76 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at