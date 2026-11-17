Gyscoal Alloys hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 428,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 35,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gyscoal Alloys 667,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at