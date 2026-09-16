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16.09.2026 06:31:29
H&K stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
H&K hat am 14.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 135,8 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 97,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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