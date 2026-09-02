Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.09.2026 00:09:41
H&R Block CEO Sells Over 2,800 Shares After the Stock Hit a 52-Week High
Curtis A. Campbell, Chief Executive Officer of H&R Block (NYSE:HRB), reported a disposition of 2,833 shares of common stock on August 31, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($51.65); post-transaction value based on August 31, 2026 market close ($51.65).H&R Block is a leading provider of tax preparation services with a market cap of $6.5 billion, demonstrating substantial scale within the consumer financial services sector. The company leverages its extensive retail footprint and digital capabilities to deliver integrated tax and financial solutions, maintaining competitive advantages through brand recognition, customer relationships, and a comprehensive suite of complementary financial products that extend beyond traditional tax preparation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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