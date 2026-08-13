H&R Block legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

H&R Block hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,14 Milliarden USD gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,66 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,95 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte H&R Block einen Umsatz von 3,76 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at