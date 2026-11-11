|
11.11.2026 06:31:29
H&R Block legte Quartalsergebnis vor
H&R Block hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat H&R Block in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 224,3 Millionen USD im Vergleich zu 203,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!