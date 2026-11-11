H&R Block legte Quartalsergebnis vor

H&R Block hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat H&R Block in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 224,3 Millionen USD im Vergleich zu 203,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at