H&R GmbH: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

H&R GmbH gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent auf 411,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 310,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at