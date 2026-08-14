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14.08.2026 06:31:29
H&R Real Estate Investment Trust Trust Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
H&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H&R Real Estate Investment Trust Trust Units ein EPS von -0,630 CAD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 169,8 Millionen CAD, gegenüber 204,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,78 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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