H&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

H&R Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,88 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,230 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,74 Prozent auf 172,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 201,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at