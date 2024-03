H+H International A-S (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

H+H International A-S (B) hat am 12.03.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 601,0 Millionen DKK – das entspricht einem Minus von 25,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 810,0 Millionen DKK in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 15,190 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte H+H International A-S (B) 17,15 DKK je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 25,86 Prozent auf 2,67 Milliarden DKK. Im Vorjahr hatte H+H International A-S (B) 3,60 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Verlust von 0,017 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 2,67 Milliarden DKK ausgegeben.

