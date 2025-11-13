H+H International A-S (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

H+H International A-S (B) lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,70 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,00 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 738,0 Millionen DKK – das entspricht einem Zuwachs von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 729,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at