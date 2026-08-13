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13.08.2026 06:31:29
H+H International A-S (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
H+H International A-S (B) gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 DKK. Im Vorjahresviertel hatte H+H International A-S (B) -37,300 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 752,0 Millionen DKK, während im Vorjahreszeitraum 719,0 Millionen DKK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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