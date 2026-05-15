H+H International A-S (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

H+H International A-S (B) veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,80 DKK gegenüber -0,700 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,04 Prozent zurück. Hier wurden 560,0 Millionen DKK gegenüber 675,0 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at