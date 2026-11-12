H+H International A-S (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

H+H International A-S (B) lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H+H International A-S (B) ein EPS von -0,700 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,93 Prozent auf 709,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 738,0 Millionen DKK gelegen.

Redaktion finanzen.at