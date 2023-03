H+H International A-S (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H+H International A-S (B) hat am 02.03.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 810,0 Millionen DKK – ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem H+H International A-S (B) 731,0 Millionen DKK erwirtschaftet hatte.

Auf der Umsatzseite standen 3,60 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,02 Milliarden DKK umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 20,13 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 3,64 Milliarden DKK ausgegeben.

Redaktion finanzen.at