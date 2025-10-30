:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
30.10.2025 17:44:00
H-1B work visas might be worth $100,000 — but American companies will pay a price
Earnings growth of U.S. public companies could be threatened.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!