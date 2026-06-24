H. B. Fuller Aktie
WKN: 861402 / ISIN: US3596941068
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24.06.2026 22:20:08
H.B. Fuller Company Q2 Profit Advances
(RTTNews) - H.B. Fuller Company (FUL) released earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $67.80 million, or $1.23 per share. This compares with $41.82 million, or $0.76 per share, last year.
Excluding items, H.B. Fuller Company reported adjusted earnings of $77.53 million or $1.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $950.27 million from $898.09 million last year.
H.B. Fuller Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $67.80 Mln. vs. $41.82 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $0.76 last year. -Revenue: $950.27 Mln vs. $898.09 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.60 To $ 4.90 Full year revenue guidance: 1 % To 2 %
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