H B Fuller legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

H B Fuller hat am 23.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 938,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 892,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at