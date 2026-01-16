H B Fuller öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

H B Fuller lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach -0,130 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,09 Prozent auf 894,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 923,3 Millionen USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte H B Fuller ein EPS von 2,30 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,47 Milliarden USD – eine Minderung um 2,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,57 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at