H B Fuller stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

H B Fuller präsentierte am 25.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 788,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 770,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at