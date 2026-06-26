H B Fuller stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

H B Fuller ließ sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat H B Fuller die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 950,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 898,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at