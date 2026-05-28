|
28.05.2026 06:31:29
H B Grandi hf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
H B Grandi hf lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 ISK. Im Vorjahresviertel waren 0,570 ISK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,76 Milliarden ISK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,59 Milliarden ISK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!