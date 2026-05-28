H B Grandi hf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

H B Grandi hf lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,80 ISK. Im Vorjahresviertel waren 0,570 ISK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,76 Milliarden ISK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,59 Milliarden ISK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at