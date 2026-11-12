H Lundbeck A-S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

H Lundbeck A-S hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,28 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 DKK je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat H Lundbeck A-S im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,71 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 6,20 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at