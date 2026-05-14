H Lundbeck A-S öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

H Lundbeck A-S hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,67 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,16 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat H Lundbeck A-S im vergangenen Quartal 7,03 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte H Lundbeck A-S 6,31 Milliarden DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at