H Lundbeck A-S Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

H Lundbeck A-S Registered A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H Lundbeck A-S Registered A ein EPS von 1,11 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,71 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,20 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at