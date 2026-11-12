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12.11.2026 06:31:28
H Lundbeck A-S Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
H Lundbeck A-S Registered A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H Lundbeck A-S Registered A ein EPS von 1,11 DKK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,71 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,20 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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