H Lundbeck A-S Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered A gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 1,11 DKK. Im letzten Jahr hatte H Lundbeck A-S Registered A einen Gewinn von 0,780 DKK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,20 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,73 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at