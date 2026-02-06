H Lundbeck A-S Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

H Lundbeck A-S Registered A stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 DKK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,600 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,91 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 5,55 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,22 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,17 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,35 Milliarden DKK, während im Vorjahr 22,06 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at