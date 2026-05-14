H Lundbeck A-S Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

H Lundbeck A-S Registered A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat H Lundbeck A-S Registered A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,67 DKK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered A 1,16 DKK je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,03 Milliarden DKK umgesetzt, gegenüber 6,31 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at