H Lundbeck A-S Registered A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

H Lundbeck A-S Registered A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte H Lundbeck A-S Registered A ein EPS von 0,970 DKK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte H Lundbeck A-S Registered A einen Umsatz von 5,93 Milliarden DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at