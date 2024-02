H Lundbeck A-S Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

H Lundbeck A-S Registered B hat am 07.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,140 DKK gegenüber 0,310 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 4,98 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte H Lundbeck A-S Registered B 4,68 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,143 DKK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,09 Milliarden DKK geschätzt worden war.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,31 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 1,93 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,13 Prozent auf 19,91 Milliarden DKK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,25 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 2,42 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 20,01 Milliarden DKK festgelegt.

Redaktion finanzen.at