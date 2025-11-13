H Lundbeck A-S Registered B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

H Lundbeck A-S Registered B präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 DKK. Im Vorjahresviertel waren 0,780 DKK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 5,73 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at